2024.. عام إنهاء نتنياهو

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أكثر من ثلاثة وعشرين ألف شهيد ارتقوا في العدوان. وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين ودمار هائل في قطاع غزة.

كل ذلك ومازال كيان الاحتلال عاجزا عن تحقيق أهدافه.. ومازالت المقاومة تفرض قوتها وشروطها في الميدان.

نستعرض معكم بعض الرسوم الساخرة حول العدوان الاسرائيلي على غزة. في الرسم الاول نرى المعتقلات الاسرائيلية والمفتاح هنا على شكل رقم الفين واربعة وعشرين.

وهنا نقرأ.. عام تبييض السجون.. ونحن ننتظر أن نرى المعتقلات الاسرائيلية خالية من الأسرى الفلسطينيين في هذا العام.

في الرسم التالي محاكمة الاحتلال في محكمة العدل الدولية. هنا القانون الدولي يرفع صور مدارس ومستشفيات مدمرة ويقول جريمة حرب.. في المقابل فريق الدفاع عن الاحتلال يقول.. اسرائيل تدافع عن نفسها.. نحن نحمي مواطنينا.. ونحن فقط نتبع الأوامر.

الرسم الاخير.. بنيامين نتنياهو وخلفه رقم 2024. ورقم أربعة كما نرى على شكل إشارة السهم التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية في فيديوهاتها حول استهداف جيش الاحتلال.. نعم.. إنه عام انهاء نتنياهو.

غضب شعبي ورسمي في الولايات المتحدة من سياسات إدارة بايدن تجاه العدوان على قطاع غزة. إضراب عام و"يوم حداد" عام دعت إليه منظمات واتحادات ومسؤولون وموظفون فيدراليون في عشرين ولاية أميركية. توقعات بمشاركة المئات من الموظفين في أكثر من اثنتين وعشرين وكالة فيدرالية إضافة إلى مشاركة شعبية ضخمة. الغضب الشعبي بدأ مع التظاهرة الضخمة التي شهدتها واشنطن بمشاركة نحو نصف مليون شخص طالبوا بوقف العدوان على غزة.

واحدة من أكبر التظاهرات في تاريخ الولايات المتحدة لأجل قضية خارجية. حوالي نصف مليون شخص شاركوا في تظاهرة في العاصمة واشنطن ضد العدوان الإسرائيلي ودعم إدارة بايدن للاحتلال. التظاهرة وصلت إلى البيت الأبيض حيث طالب المتظاهرون بايدن بوقف العدوان ووقف الدعم لجيش الاحتلال.

التظاهرة الضخمة في واشنطن أثارت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل.

"سميرة قدورة" نشرت هذه الصورة لتظاهرة واشنطن وعلقت عليها. مشهد لا يصدق.. وصفته وسائل الإعلام الأمريكية بالاجتماع التاريخي، حيث اجتمع أكثر من أربعمئة ألف شخص في مكان واحد في العاصمة واشنطن يحملون أعلام فلسطينية ويهتفون لغزة في أكبر تظاهرة من هذا النوع.

حسام عاطف" ايضا نشر هذه الصورة وعلق. أكبر تظاهرة في تاريخ أمريكا.. أكثر من اربعمئة الف أمريكي تظاهروا يوم أمس في العاصمة واشنطن نصرة لغزة.

أما "محمد ابو عصام" فكتب. من الخزي والعار ان يستطيع الشعب في بلادهم رفع العلم الفلسطينين وفي بعض البلدان العربية اذا رفع فهي جريمة يعاقب عليها.

كبروا قبل الوقت.. عاشوا ما لم يعشه كثيرون في العالم. أطفال غزة الذين فقدوا عائلاتهم وآباءهم وأمهاتهم، جيل سيكون له كلمته في المستقبل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...