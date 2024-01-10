فيديو خاص: غزة قارة تصنع المعجزات وتؤسس لاستراتيجيات

العالم - خاص بالعالم

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اركان بدر لقناة العالم الاخبارية: ما تشاهدونه من فيديوهات للمقاومة ما هو الا اليسير اليسير مما هو قائم من مقاومة للاحتلال وهذا الغزو البربري الصهيوني، والعمليات الفدائية والعسكرية واسعة جدا وشاملة لكل ارض القطاع الذي لا تزيد مساحته عن 370 كيلومترا مربعا، وتحول الى قارة غزة التي تصنع المعجزات وتؤسس لاستراتيجيات.

واضاف بدر ان زيارة بلينكن الى المنطقة هي جولة من جولات ادارة بايدن التي يمثلها وزير خارجيته المنغرس بدماء شعبنا مع رئيسه بايدن لان الادارة الاميركية شريكة بسفك الدم الفلسطيني والمجازر الصهيونية وحرب الابادة التي تشن ضد شعبنا في قطاع غزة.

وتابع: ما تقوم به ادارة بايدن هي محاولة لاستكمال الحملة العدوانية والبربرية على شعبنا وتوفير الغطاء لهذا العدوان تحت عنوان السعي لتجنيب المدنيين الخسائر الكبيرة.

واوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اركان بدر: معنى ذلك انكم اقتلوا المئات بدل الالاف يوميا، وهي محاولات لذر الرماد في العيون وتضليل الرأي العام العالمي بان ادارة بايدن تسعى لتجنيب المدنيين الاستهداف الصهيوني المتعمد، الذي يسعى الاحتلال من خلاله الى البحث عن صورة انتصار بعد ان فشل في الميدان، فانه يبدع في القتل ولكنه يفشل في القتال.

واكد بدر ان جولة بلينكن في المنطقة واخرها لقاءه مع قادة العدو انما تسعى لاستمرار الغطاء الاميركي للحرب الصهيونية التي تسعى لابادة شعبنا وايجاد مخارج للمأزق الذي يعيشه نتانياهو وحكومته ومجلس امنه المصغر وجيشه المهزوم على ارض غزة وفي الجنوب اللبناني.

واعتبر هذا السياسي الفلسطيني انه كان على الرئيس عباس الا يلتقي بلينكن لانه شريك في هذه الحرب، لان اللقاء مع بلينكن وادارة بايدن يستخدم كغطاء فلسطيني لهذه الجرائم، ونحن دعونا القيادة الفليسطينية وعلى راسها ابو مازن لمقاطعة ادارة بايدن لانها شريكة في حرب الابادة ضد شعبنا والقتل والاغتيال في الضفة، لانه مشروع واحد لابادة وتهجير الشعب الفلسطيني وفرض دولة اسرائيل الكبرى على كل الارض الفلسطينية التاريخية على حساب شعبنا وحقوقه المشروعة في العودة والدولة والقدس عاصمة لها.

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