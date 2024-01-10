مشاهد جديدة للقسام.. إستهداف قوات الاحتلال في الشيخ رضوان

العالم _ فلسطين

ووفقًا للمشاهد التي بثتها كتائب القسام فإنّ المعطيات تشير إلى أنّ المقاومة تمتلك يد المبادرة والتخطيط والسيطرة الميدانية لمجاهديها الذين هزموا العدوّ في حرب العقول وأذاقوه مرارة الهزيمة على الأرض.

وتظهر المشاهد تكامل العمل الميداني المقاوم في التخطيط والاتصال بين القيادة والمجاهدين وتوجيه سير المعارك على الأرض عبر الاتصالات والفيديوهات المباشرة.

وأعلنت كتائب القسام أنها دكت تحشدات العدو المتوغلة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

كما بثت كتائب القسام مشاهد سابقة لالتحام مجاهديها مع آليات وقوات العدو المتوغلة شمال غرب قطاع غزة.

ونشرت الكتائب في قناتها على تليغرام كذلك مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة غزة.

وفي سياقٍ متصل، بثت كتائب القسام اليوم مشاهد لطائرة “درون” صهيونيـة تم الاستيـلاء عليها أثنـاء مهمة استخباراتية لها بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلن الثلاثاء، أنّ جنود الكتائب تمكنوا من الإجهاز على 22 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي.

وقال أبو عبيدة في بلاغٍ عسكري: “إنّ مجاهدي القسام تمكنوا الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، وأجهزوا على 22 جنديا صهيونيا من نقطة صفر”.