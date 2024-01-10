العقدة الاميركية.. كالكاذب يحاول التبرير بغير المنطق المعقول

العالم - مقالت وتحليلات

هي تعلم جيدا والعالم كله يعلم جيدا أن الملاحة الدولية آمنة على مدى عقود من الزمن ولم تشكل اليمن يوما خطرا على الملاحة الدولية رغم أن لها الحق الكامل وفقا للقوانين الدولية أن تحمي حدودها البحرية من أي تهديد محتمل فأي تهديد وأي خطر وأي اجرام أكبر مما تفعله دولة الكيان الصهيوني بدعم أمريكي في فلسطين وعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر؟

اليوم كل الشعوب العربية والإسلامية وغير الاسلامية باتالتبرير ت تفهم أن ما يحدث في غزة هو جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ممنهجة وجرائم بحق الإنسانية جمعاء وحده النظام في أمريكا من خرج ويصرح بأنهم لم يجدوا الدليل بعد الذي يثبت بأن "اسرائيل" ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين في فلسطين.

اليوم كل الشعوب العربية والإسلامية والغربية ايضا من غير المسلمين باتوا يفهمون أن صنعاء تهدد فقط سفن الكيان القاتل والسفن المتجهة لهذا الكيان ولم يتم اعتراض أي سفينة غير متجهة لهذه العصابة الشاذة الخارجة عن فطرتها الإنسانية المسماه "اسرائيل" وقد شاهدنا اشادات من مواطنين اجانب بما تفعله صنعاء دعما واسنادا لفلسطين الجريحة التي تذبح أمام مرأى ومسمع من العالم الذي يدعي التحضر ويدعي أنه يحافظ على الحقوق وينبذ العنصرية.

فأمام كل هذه الأحداث التي لا مجال لإنكارها ابدا ويتابعها كل العالم ويتابع مسيرات الشعب اليمني المليونية الداعمة لفلسطين والتفاعل الشعبي وتفويض القائد لاتخاذ كل الخيارات الممكنة حتى لا نكون ممن ماتت ضمائرهم وماتت انسانيتهم وماتت عروبتهم بل ومات دينهم ويكون لنا موقف نقابل به الله، أمام كل هذا لجأت أمريكا "العظمى" للكذب وتزوير الحقائق وادعاء أن صنعاء تهدد كل السفن المارة من باب المندب.

يا هؤلاء الحمقى الذين وصلتم لحالة مضحكة من التخبط والتيه والتناقض في التصريحات الإعلامية عليكم إدراك حقيقة واحدة وهي أن أمريكا لا يحق لها قانونا التواجد في البحر الأحمر وأن زمان السيطرة والهيمنة الأمريكية خلاص ولى من غير رجعة، وأنكم لو تريدون أن تمر سفن كيانكم الملعون لن تمر وحتى وإن تم ايقاف عدوانكم على غزة ارفعوا حصاركم عن الابرياء في فلسطين أوقفوا عدوانكم تأدبوا واعرفوا حجمكم واعلموا أنكم ستخرجون من اليمن بفضيحة مدوية وهزيمة ساحقة ستتلقونها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وراجعوا خطاب السيد القائد إن كنتم نسيتموه واعيدوا سماع خطاب الرئيس المشاط إن لم يترجم لكم كما ورد وما رد القوات المسلحة اليمنية عليكم إلا بداية الطوفان اليمني الذي سيجرفكم من المنطقة أجمعها وقد سمعتم أمس تصريح أبطال المقاومة العراقية والله ستجدون مالا يسركم ستجدون ما سيغرقكم فاخرجوا بكرامتكم وحفظ الله القائد الذي لا يخاف الا الله وماض وفق توجيهات الله.

بقلم الكاتبة اليمنية أمةالملك الخاشب