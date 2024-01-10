البنتاغون: ليس لدينا تاريخ محدد لخروج أوستن من المستشفى

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وقال رايدر في بيان "الوزير أوستن لا يزال في المستشفى في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني وهو في حالة جيدة، وعلى اتصال بكبار موظفيه ولديه إمكانية الوصول الكامل إلى الاتصالات الآمنة المطلوبة ويستمر في مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم".

وشدد المتحدث باسم البنتاغون على أنه "ليس لدينا تاريخ محدد لخروجه من المستشفى في هذا الوقت ولكننا سنستمر في تقديم الخدمة اليومية والتحديثات حتى ذلك الحين".

ويوم أمس الثلاثاء، أُعلن رسميا أن أوستن خضع لعملية جراحية لسرطان البروستات في 22 ديسمبر، وتم نقله إلى المستشفى إلى أجل غير مسمى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات ما بعد الجراحة بما في ذلك عدوى المسالك البولية وتراكم السوائل في البطن.

وكشفت وسائل الإعلام أن أوستن أبقى البيت الأبيض، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة من عدم اليقين بشأن دخوله المستشفى لعدة أيام وحتى لفترة أطول بشأن تشخيصه.

وقال البيت الأبيض إن بايدن لديه ثقة كاملة في وزير الدفاع أوستن، وليس لديه خطط لإقالته ويتطلع إلى عودته إلى وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزير الدفاع لويد أوستين بسبب عدم الإعلان عن وجوده في المستشفى لعدة أيام ودعا إلى إقالته فورا.

كما أعلن عضو الكونغرس الأمريكي مات روزندال أنه اقترح على زملائه مساءلة وعزل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يعاني من مشاكل صحية مخفية منذ فترة طويلة.