مزاعم نتنياهو: لا ننوي احتلال غزة أو تهجير أهلها نهدف لتدمير حماس فقط

العالم-الاحتلال

وادعى نتنياهو في خطاب مصور: "أريد أن أكون واضحا تماما بشأن عدة نقاط. إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين. إسرائيل تقاتل حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونحن نفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يبذل كل ما في وسعه لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى، في حين أن حماس تفعل كل ما في وسعها لتعظيم الخسائر من خلال استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية" على حد قوله.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال: "يشجع الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين على مغادرة مناطق القتال من خلال توزيع المنشورات وإجراء المكالمات الهاتفية وتوفير ممرات آمنة، بينما تمنع حماس الفلسطينيين من المغادرة تحت تهديد السلاح وغالبا بفتح النار".

ولا تزال العمليات العسكرية الصهيونية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت حرب الاحتلال على غزة، حتى يوم أمس الثلاثاء، عن استشهاد 23357 ونحو 60 ألف مصاب.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، وأشارت الوزارة إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".