الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

العالم - فلسطين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، ستة فلسطينيين من مدينة جنين وسط مواجهات عنيفة.

ونقل "المركز الفلسطيني للاعلام" عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تساندها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين من جميع الجهات، وداهمت الحي الشرقي وحي خروبة والألمانية وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الدخان، فيما دمرت الجرافة البنية التحتية في الحي الشرقي للمدينة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا وفسادا، واعتقلت كل من: بكر خمايسة ونجله ساهر والشقيقين إبراهيم ومحمد أبو حطب، وحسن بدوية، وأحمد أبو طبيخ، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استولت على مبالغ مالية ومصاغ ذهب من منزل أبو حطب.

واقتحمت تلك القوات بلدة اليامون غرب جنين وقرى دير أبو ضعيف وبيت قاد وعرانة والجلمة وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة دون ان يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي: أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد باسم الفراحين (٢٢ عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وفوزي جلال مسالمة (٢٣عاما) من مخيم العزة، ومصطفى رامي حماد (٢٢ عاما) من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بها.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في مخيم العزة لعائلة الحموز وأخرى في شارع الصف وسط بيت لحم عرف من أصحابها المواطن باسم الهريمي، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما نكلت قوات الاحتلال بأفراد عائلة إبراهيم زواهرة (في السبعينيات من عمره) عندما داهموا المنزل في أطراف مخيم الدهيشة، حيث أخرجوه وهو مريض في البرد القارص والأمطار وعبثوا بمحتويات المنزل .

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، أسيرين محررين من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أمير حنون وعماد نجار عقب مداهمة منازل ذويهما في البلدة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد محمود جمعة حامد (20 عاما)، عقب مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواطنين جنوب نابلس.

وقالت مصدر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قريوت وبلدة بيتا جنوب محافظة نابلس، واعتقلت رئيس مجلس قروي قريوت نضال صلاح بدوي، والشاب لؤي حمايل من منزل عائلته في بيتا.