بلينكن في المنطقة من أجل ضمان عدم انهيار الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال رفعت بدوي: لا يمكن أخذ زيارة بلينكن إلا من خلال نتائج الميدان التي صمدت فيه غزة والمقاومة، ونتاجا لذلك نرى بان الموفدين يجولون على المنطقة من أجل ضمان عدم انهيار هذا الكيان.

وأضاف: السؤال الأكبر لماذا لم ينطق بلينكن والبيت الأبيض بحل الدولتين قبل هذا الأمر، ولماذا تمت مماطلة الأمر منذ عام 94 واتفاق أوسلو ولم ينفذ حل الدولتين؟

ورد مجيباً: لأن هناك صمود في غزة، والمقاومة صامدة، وأيضا لإعطاء نفس لهذا الكيان بعد الضربة الكبرى التي تلقاها عبر طوفان الأقصى، و لأن سمعة الولايات المتحدة وأوروبا أصبحت في الحضيض بعد أن رفعت شعار العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وما شابه ذلك ولم تترجم كلها في غزة.

وأوضح: الدليل على ذلك أنه ما سبق غزة، أن مجموع الدول العربية اجتمعت في مجلس جامعة الدول العربية و خلال 20 دقيقة اتخذت قرار إبعاد سوريا عن الجامعة.. إلا أن 56 دولة عربية وإسلامية اجتمعت في المملكة العربية السعودية ولم تستطع أن تفرض حل ووقف لإطلاق النار.

وأكد قائلا: نحن اليوم أمام ضغط كبير، ليس خلاف أميركي إسرائيلي، بل ضغط من أجل سمعة أميركا التي أصبحت بالحضيض ونتاجا لذلك بات الشارع الأميركي يبادر إلى مناصرة الفلسطينيين.

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