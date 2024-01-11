آخر التطورات لاعتداءات الاحتلال على لبنان + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل حسين عزالدين إلى أن جبهة الجنوب اليوم مع فلسطين المحتلة شهدت هدوءا حذرا منذ الصباح قطعته بعض القذائف المدفعية التي انفجرت في أطراف بلدة حولا، بالإضافة إلى التمشيط الذي يبدو مستمراً لبعض المواقع، خاصة في مواقع رويسات العلم والسماقة، وأيضا المواقع التي تعلو منطقة كفرشوبا، سيما وأن بلدة كفرشوبا تشيع اليوم أحد شهداء سرايا المقاومة، حيث يأتي أي إطلاق النار باتجاه بعض الأحراج لترهيب الناس أو لثنيهم عن المشاركة كما يفعل الاحتلال عادة أثناء تشييع كل شهيد.

وأوضح أن ليل أمس كان حافلاً أيضا بالاعتداءات، وكانت هناك المزيد من القذائف وأيضا الغارات التي نفدتها المسيرات على بعض القرى وكانت تستهدف بعض المنازل غير المأهولة بالإضافة إلى القصف الذي طاول بلدة كفركلا قبيل مساء أمس وأدى إلى استشهاد أحد المواطنين المدنيين من البلدة.

وأضاف أن مسؤولي المستوطنات الاسرائيلية لاسيما مستوطنة المنارة يقولون منذ الأمس بأن التدمير الذي حصل جراء قصفها من قبل المقاومة هو تدمير كبير جدا، وهناك مساكن استيطانية مدمرة بالكامل، بالإضافة إلى التدمير الذي أحدثته المقاومة في مستوطنة المطلي، وغيرها من المستوطنات التي كانت هدفا للمقاومة الإسلامية.

وخلص إلى القول إن رداءة الطقس أيضا لم تمنع طائرات الاستطلاع أن تحلق وإن كانت من فوق الغيوم، ربما بانتظار إيعازات للانقضاض على أهداف تزعم بأنها عائدة لبنى تحتية أو عائدة لنقاط مزعومة للمقاومة.

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