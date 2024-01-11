منظمات أممية: غزة مكان غير صالح للعيش والوضع الإنساني فيها لا يُوصَف

العالم _ خاص بالعالم

طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة شهداء وجرحى.

وتزامن ذلك مع ارتكاب جيش الاحتلال 14 مجزرة في القطاع خلال أ24 ساعة راح ضحيتها أكثر من 140 شهيدا، و243 جريحا بحسب وزارة الصحة في غزة.

وفي قصف إسرائيلي على منزل سكني في مخيم خانيونس استشهد 7 أشخاص وأصيب 25 اخرون بينهم عدد من الأطفال، كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف استهدف أرضا زراعية تؤوي نازحين في رفح جنوبي القطاع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط غزة.

وعن الوضع الإنساني في القطاع المحاصر، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع غير قابل للوصف، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء طرق إنسانية آمنة، تتيح توزيع المساعدات على نطاق أوسع في الأراضي الفلسطينية.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يوصف. والنقص في مياه الشرب والمرافق الصحية والظروف المعيشية المزرية أوجدت بيئة مثالية لانتشار الأمراض. وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يزال ينطوي على تحديات يصعب تبديدها.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، باولا بيتانكور، إن غزة أصبحت غير صالحة للعيش، وإن إعادة التوطين المؤقت لسكانها خارج القطاع خيار غير قابل للتطبيق، متهمة الكيان الإسرائيلي بالسعي إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم بأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات الواسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.