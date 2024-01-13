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100 يوم .. فشل الاحتلال وصمود المقاومة

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

بعد حوالى مئة يوم من بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، فشل الاحتلال في تحقيق اي من اهدافه المعلنة فيما واصلت المقاومة الفلسطينية صمودها والكشف عن مفاجآتها .

العالم - فيديوغرافيك

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