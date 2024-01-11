إيران..إنطلاق فعالية فجر الإعلامية الدولية بنسختها الـ1 لمحاكمة الكيان

العالم – خاص بالعالم

منذ مئة عام على التوالي.. بدأت الصهيونية بالتخطيط لمؤامرتها وغزلت حبائلها العنكبوتية، جهرت بعدوانها ورآها العالم متلبسة بشرها وفضحت نفسها بنفسها.

وهنا اقيمت فعالية فجر الاعلامية الدولية بنسختها الاولى لمحاكمة الكيان الصهيوني وداعش من غزة الى كرمان، ومواصلة الإجراءات القانونية لتقديم قادة هذا الكيان إلى المحاكم الدولية بحضور المتحدث باسم وزارة الخارجية وعدد من الشخصيات السياسية والمئات من الناشطين الإعلاميين من العالم الإسلامي.



وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الايرانية:"لقد أدى الاعلام دوره على اكمل وجه في ايصال رسالة الشعب الفلسطيني المظلوم ليشاهد العالم الاعمال الوحشية والاستبداد الذي يمارسه عليهم وهذا ماجعلهم عرضة للاستهداف من قبل الكيان، كما يتم التحقيق وبشكل جدي بالنسبة لتفجير كرمان و وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك".

وقال علي رضا شيروي -خبير إعلامي:"في المدة الاخيرة قام الكيان الصهيوني بشن هجمات غير مسبوقة على اهل فلسطين، ووجود الاعلاميين بشكل جدي لايصال الصورة مما جعل العدو يستاء ويفضح نفسه اكثر باغتيالهم، كما ان الشعب الفلسطيني اثبت قوته وثباته بصموده.

اعرب الجميع عن تعازيهم لأهل كرمان واهل فلسطين المحتلة وادانوا بشدة الاعمال الارهابية مؤكدين على الطبيعة الاستبدادية والوحشية لهذا الكيان الغاصب ومؤيديه، وأنه لايريد لطمعه حدودا ولالعدوانه شروطا.

وقال زوج أحد الضحايا :استشهدت زوجتي وطفلي ذو الثمانية عشر شهرا في تفجير كرمان، كنا ذاهبين لزيارة قبر الشهيد قاسم سليماني في يوم ذكرى استشهاده.

وقالت لي جون مراسلة قناة فونيكس:"هدفي من مشاركتي في هذه الفعالية لأؤدي دوري كاعلامية بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطني، عندما اشاهد ما يحصل معهم ابكي واحزن من اجلهم".

وتكريما لارواح الشهداء في مدينة كرمان والاعلاميين التي استهدفتهم قنابل العدو تم تقديم الجوائز لاهالي الشهداء وبعض القنوات التلفزيونية، منها قناة العالم الاخبارية نيابة عن مراسلتها اسراء البحيصي في غزة.

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