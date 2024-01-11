السيد الحوثي: اليمن ماض في مناصرة غزة وأيّ إعتداء لن يبقى دون رد

العالم – خاص بالعالم

السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة اليمنية أكد خلال خطاب له ان امريكا مشاركة بقوة في العدوان على غزة مشيرا ان الأمريكي يعبر ويعلن بكل وقاحة أنه يعارض وقف إطلاق النار في غزة ويتبنى الإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم لذلك فان اليمن ماضية في قرارها السيادي المناصر لفلسطين وان اي اعتداء اميركي لن يبقى من دون رد.



وأكد السيد الحوثي إنّ لا مشكلة على جميع دول العالم في المرور والعبور في البحر الأحمر وان القوات اليمنية لا تستهدف الا السفن المرتبطة بـكيان الاحتلال او تلك المتجهة اليه. مضيفا ان من يريد أن يعتدي على الشعب اليمني فانه يخاطر على المستوى العسكري بالدخول في مواجهة سيدفع ثمنها.



الى ذلك قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، إنّ القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة هي من يخرق القانون الدولي ودعت صنعاء الكيان الإسرائيلي ان يكف فوراً عن جميع الهجمات التي تعوق الحياة واستمرارها في غزة وتقوّض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين.



وفي السياق نفسه قال كبير المفاوضين اليمنيين محمد عبدالسلام ان قرار مجلس الامن الاخير يعمل على تشجع كيان الإجرام الصهيوني على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني مضيفا ⁠إن تخلي العالم عن حماية الشعب الفلسطيني بل والانحياز الدولي إلى جانب المحتل الصهيوني هو الذي دفع القوات المسلحة اليمنية للقيام بما تقوم به من عمليات في البحر الأحمر.

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