الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ترفع شكاية ضد قادة الكيان الصهيوني

العالم – خاص بالعالم

وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: الشكوى تقدمت بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى النيابة العمومية بتونس ضد كبار المسؤولين في الكيان الصهيوني على خلفيه الجرائم ضد الانسانيه التي ارتكبت في غزه ايام 15 و 16 و 17 نوفمبر في عام 2023 والإعتداء على مستشفى الشفاء، ما يعني ذلك وبكل القوانين والمعاهدات الدولية وخصوصا نظام روما الاساسي وحتى القانون التونسي هذه الجرائم ضد الانسانية".

تحشيد الدعم لمثل هذه القضايا على رمزيتها يعد من أهم أسباب نجاحها لاحقا.

وأمام مقر سفارة جنوب أفريقيا بتونس تجمع تونسيون في رسالة شكر و دعم للدعوى التي تقدمت بها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

المتظاهرون من أحزاب ومنظمات حقوقية اجمعوا على أهمية خطوة جنوب أفريقيا في ظل الصمت العربي وايضا مع قرار تونس عدم حضور جلسات المحاكمة للكيان المحتل مبررة ذلك بعدم اعترافها به.

وقال محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي جنوب افريقيا:" اليوم بمحاكمته دوليا زادت في تحجيم هذه الصورة ونعتقد ان عزلة الكيان الدولية والقانونية ستستمر، وبالنسبة لتونس مبرر وزارة الخارجية يستمع اليه باعتبار ان تونس الآن باتت لا تعترف الان بما يسمى "دولة اسرائيل"وبالتالي لذلك تقول انها لم تحضر في هذه المحاكمة".

الضغط الشعبي ضرورة قصوى لمساندة المجهودات الرسمية في ادانة العدو ايا كان مصدرها.

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