آخر مستجدات المواجهة بين المقاومة وجيش الاحتلال في الجنوب اللبناني

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى وجود تصعيد قوي في لحظات ولحظات أخرى ينخفض هذا التصعيد، منوها بحدوث قصف اسرائيلي مدفعي طال تلة الحماميص وجنوب بلدة الخيام التي اصبحت هدفا يوميا للاحتلال الاسرائيلي وتخوم بلده كفر كلا وحولا، كما طال القصف الاسرائيلي مستهدفا بلده الجبين وطير حرفا في القطاع الغربي في وقت كانت المقاومة الاسلامية في لبنان ترد على هذه الاعتداءات بعمليه نفذتها في محيط موقع حدب البستان.

ولفت مراسلنا الى قيام المقاوم باستهداف تجمعات جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي التي كانت تتواجد في هذه النقطة حيث اصابتها اصابات مباشرة، كما تم اطلاق النار من مستعمرة المطلة على احد المواطنين الذي كان يمر من منطقة الوزاني باتجاه بلده المطلة لم تله في نقطه حمامص حيث تم اطلاق النار مباشرة عليه من مواقع الاحتلال داخل مستعمرة المطلة فاصيب اصابات متوسطة.

ونوه مراسلنا إلى أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل عملا مباشرة على سحب الجريح ونقله الى احدى مستشفيات المنطقة مع وجود تحليق لطيران الاحتلال الاسرائيلي، وطيران الاستطلاع ربما لم نلحظ تحليقه او صوته لسوء الاحوال الجوية بسبب العاصفة الهوائية التي تضرب لبنان بشكل قوي اضافة للضباب الذي يحجب الرؤية في الجغرافيا الممتدة على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأكد مراسلنا باستهداف المدفعية الإسرائيليّة لمنطقة خلة النمل، قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي لبنان. وفي محيط ميس الجبل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف مدفعيته على منطقة الشنديبة قرب مستشفى ميس الحكومي شمال البلدة.

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وكانت قد تعرضت تلة حمامص في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي مماثل، وأفاد بأن طائرات الاستطلاع من نوع MK حلقت فوق القطاعين الغربي والأوسط جنوبًا، لا سيما فوق بلدات الناقورة، والضهيرة، ويارين، وصولًا إلى عيتا الشعب.

وقد جاء ذلك بعد أن خيم الهدوء الحذر طوال الليل الفائت على حدود لبنان الجنوبية، وسط تحليق لطيران الاحتلال الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى مشارف مدينة صور؛ واكبه إلقاء للقنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، والقنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة في بلدتي اللبونة والعلام.

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