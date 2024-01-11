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شاهد: حزب الله تستهدف ‏مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات الصواريخ

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن استهداف ‏مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات الصواريخ ردًا على استشهاد مسعفين في بلدة ‏حانين.

العالم-لبنان

وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإعتداءات الصهيونية على المدنيين و آخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة ‏حانين الجنوبية واستشهاد المسعفين الشهيد علي محمود الشيخ علي والشهيد ساجد رمزي قاسم، ‏استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الخميس 11-1-2024 ‏مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ". ‏

وأكد الحزب أن "المقاومة مجدداً أنها جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين".‏

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