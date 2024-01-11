شاهد: حزب الله تستهدف ‏مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات الصواريخ

العالم-لبنان
وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الإعتداءات الصهيونية على المدنيين و آخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة حانين الجنوبية واستشهاد المسعفين الشهيد علي محمود الشيخ علي والشهيد ساجد رمزي قاسم، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الخميس 11-1-2024 مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".
وأكد الحزب أن "المقاومة مجدداً أنها جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين".