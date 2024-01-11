الخارجية الأمريكية تدعو إيران للإفراج الفوري عن ناقلة النفط "سانت نيكولاس"

العالم-الامريكيتان

وقال باتل في إحاطة: "يجب على الحكومة الإيرانية الإفراج عن السفينة وطاقمها"، ووصف باتل "الاستيلاء على السفينة بالأمر غير القانوني" على حد قوله.

وزعم أن مثل هذه التصرفات الإيرانية "تهدف إلى تقويض التجارة الدولية".

هذا والقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية احتجزت الناقلة الامريكية بأمر قضائي في مياه بحر عمان.

وقالت البحرية الإيرانية في بيان إن "احتجاز السفينة الأمريكية من بحر عمان جاء بناء على أمر من المحكمة".

وأعلنت طهران الخميس أن قواتها البحرية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في بحر عُمان، ردّاً على قيام الولايات المتحدة بتوقيف الناقلة ذاتها ومصادرة شحنتها من النفط الإيراني العام الماضي.

وذكر البيان أنه "تم نقل الناقلة إلى أحد الموانئ الإيرانية، وتسليمها إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية".