صحيفة بريطانية: الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لهجوم محتمل على اليمن الليلة

العالم-اليمن

وادعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الشرق الأوسط يستعد لضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع لانصارالله بعد أن تحدت الجماعة إنذارا لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن دبلوماسيين غربيين أخبروا المديرين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن البنية التحتية في العاصمة صنعاء مدرجة أيضا على قائمة الأهداف المحتملة.

كما أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك أعطى الأذن بشن ضربات جوية بريطانية ضد مواقع انصارالله في اليمن.

ورد اللواء عبد السلام جحاف عضو لجنة الدفاع والأمن في اليمن على تقارير إعلامية بشأن استعداد أمريكا وبريطانيا لشن هجمات ضد أهداف لانصارالله.

وقال جحاف في تدوينة على منصة "X": "تذكروا كلامي هذا جيدا لن نقول سنفعل وسنفعل ونرعد ونبرق، لن نقول كلاما سيعتبره البعض مبالغة فلدي كلمتين فقط، سنحرق المنطقة".