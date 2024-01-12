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جولة بلينكن وجدية خططه لوقف الحرب في غزة

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

كيف يمكن مقارنة جولة بلينكن للمنطقة بعد نقله لرئيس السلطة عن اجراءات لدولة فلسطينية مستقلة؟

العالم – مع الحدث

ماذا عن كلامه لحلفائه العرب أنهم يريدون التقارب نحو الكيان لكن بضمان اقامة الدولة الفلسطينية؟ هل انعقدت قمة العقبة الثلاثية لاتخاذ مواقف موحدة من المسعى الأميركي؟ وماذا يعني رفضها تهجير الفلسطينيين واعادة احتلال أو الفصل بين الضفة والقطاع؟ ما أهمية انجازات المقاومة في الميدان مع حلفائها بجبهات الاسناد لفرض معادلتهم في الحرب وبعدها؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى المستجد السياسي في عملية طوفان الاقصى.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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