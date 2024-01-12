شهداء وجرحى بغارات على جنوب ووسط قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، قصف طيران الاحتلال منزلا في حي المشاعلة في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بلدة الزوايدة ومخيمي النصيرات والبريج، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

ووصل مستشفيات خان يونس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جثامين 30 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في المحافظة. وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة وسط خان يونس، كما استهدف الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم على نقل الجرحى وانتشال الشهداء.

* فيديو: الأوضاع في مستشفى ناصر بخانيونس مع الأجواء الباردة واستمرار تساقط الأمطار

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وليلة أمس الخميس، استشهد 9 مواطنين، وجرح آخرون، بقصف إسرائيلي، استهدف منزلا في منطقة الشوكة، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت 9 شهداء خلال استهداف الاحتلال لمنزل عائلة أبو سنيمة في شارع المطار برفح.

وفي سياق متصل، يعيش النازحون في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة، أوضاعا كارثية في ظل استمرار حصار الاحتلال للمنطقة ومنع وصول الوقود للبلديات ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

وفي حصيلة غير نهائية، أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى استشهاد 23469 مواطنًا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة حوالي 60 ألفا بجروح، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.

الاحتلال يقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة ايضا، بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارتن الغربية والشرقية، وأن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال وسط البلدة، فيما قام جنود الاحتلال بمداهمة العديد من المنازل، في ظل انقطاع للتيار الكهربائي عن البلدة نتيجة الحالة الجوية.