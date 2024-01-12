صنعاء: لن نتراجع عن دعم غزة

العالم - اليمن

وقال محمد عبد السلام تعليقا على العدوان الأمريكي الغادر" عدوان أمريكي بريطاني سافر تعرضت له الجمهورية اليمنية حماية لإسرائيل ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر، ومخطؤون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة".

‏وأضاف أننا نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

يذكر أنه تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات، ليل الخميس الجمعة، لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة غارات جوية.

وأفادت "المسيرة" بأن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت بأربع غارات قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء.