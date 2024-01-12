مراسل العالم: اليمنيون غاضبون وسيردون على العدوان الأميركي

العالم – خاص بالعالم

وأشار الى أن الغارات كانت هستيرية وضربت المواقع اليمنية في وقت متأخر من الليل.

وبشأن رد الفعل اليمني قال مراسل العالم أن نائب وزير الخارجية اليمنية حسين الغزي أكد أن على الولايات المتحدة الاميركية أن تتحمل عواقب الهجمات على اليمن، فضلا عن تصريحات رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام الذي أكد أن هذا الاعتداء لا مبرر له وأن قادم الايام ستشهد ردا من القوات اليمنية. بالاضافة الى العديد من كبار المسؤلين الذين نددوا بالغارات.

الزميل محمد علي المسوري أكد أن الرأي العام اليمني اعتاد على مثل هذه الغارات التي شهدها اليمن خلال العدوان على مدى ثمان سنوات.

وأضاف أن الشعب اليمني يستعد لمظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الاميركي البريطاني ونصرة للشعب الفلسطيني وأبناء غزة التي تشهد عدوانا اسرائيليا منذ 7 اكتوبر.

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