تظاهرات حاشدة في صعدة تنديدا بالعدوان الامريكي البريطاني

العالم-اليمن

وحسبما نقل موقع المسيرة, حمل المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية وصورا لشهداء القوات البحرية ورايات الحرية وصورا لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات منها (يا شعبي املاء الساحات.. هيهات الذله هيهات)، (الصرخة درب الأحرار)، (زلزل الاستكبار)، (الله تعالى معنا)، (بالله الحي القيوم.. حققنا النصر المحتوم)، (نصيحتنا للعالم.. لا تركنوا للظالم)، (أمريكا وإسرائيل.. تسحب كل الاساطيل)، (مهما قصفت أمريكا.. قسما لا نتردد)، (الله الله أكبر.. أمريكا الشيطان الأكبر)، (فوضناك فوضناك.. يا قائدنا فوضناك)، (بالروح بالدم نفديك يا أقصى).

وأكدت الكلمات خلال المسيرة، الاستعداد لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني والالتحاق بمراكز التدريب، استجابة لتوجيهات قائد حركة انصار الله ,السيد عبدالملك بدر الدين ونصرة للمستضعفين، والدفاع عن غزة وتحرير الأقصى.

وأشارت إلى أن الحشود الكبرى في المحافظة هي أبلغ رد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، وأن الشعب اليمني يقف في وجه المستكبرين وطغاة الأرض، داعية القوات المسلحة للضرب بكل ما أوتيت من قوة والرد على العدوان.