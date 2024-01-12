شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان الغارات شنت مع الساعة الثانية صباحا بتوقيت صنعاء على مطار الحديدة وعلى مواقع في محافظة الحديدة ومنطقة زبيد وهي منطقة ريفية تبعد بنحو 50 كم عن الحديدة، بالاضافة الى مواقع اخرى في العاصمة صنعاء حيث اعلنت الجهات المعنية انه تم استهداف قاعدة ديلمي الجوية بـ 4 الى 5 ضربات جوية ،كما استهدفت ضربات جوية معسكر ومطار تعز ، ومعسكري في محافظة ذمار وصعدة ومطار في محافظة حجة،وسط حديث عن عدم عن وقوع اي اضرار .

واشار الى ان معنويات الشارع اليمني عالية وكذلك معنويات القيادات والقوى السياسية التي كانت تتوقع وقوع العدوان الامريكي البريطاني بعدما شكل تحالف بقيادة امريكا منذ ايام وبعد قرار مجلس الامن بادانة العمليات العسكرية المساندة لفلسطين.واكد ان هناك ردود افعال واسعة تندد وتستنكر هذا العدوان الامريكي البريطاني وسط غضب شعبي وتوعد من قبل القيادات.

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