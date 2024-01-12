ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 117 منذ بدء حرب الإبادة على غزة

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وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان له "ارتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 117 صحافيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين الصحافيين فؤاد أبو خماش ومحمد الثلاثيني".

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يتعمد استهداف الصحافيين الفلسطينيين منذ بدء الحرب، لمنع نقل الجرائم التي يرتكبها في غزة".

وتجاوز عدد الصحفيين الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مجموع الصحفيين الذين قتلوا بالعالم عامي 2021 و2022.

وقتل 109 من الصحفيين في أنحاء العالم عامي 2021 و2022، فيما وصل الشهداء الصحفيين في غزة إلى 117.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى آخر إحصائية 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.