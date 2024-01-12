صنعاء: ستُضرب جميع المصالح الأميركية والبريطانية بالمنطقة +فيديو

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لم تمضي ساعات على العدوان الاميركي البريطاني على اليمن، حتى اعلنت صنعاء أنها قامت برد أولي، متوعدة بتوسيع الرد بوقت قريب جدا .

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، يحيى سريع، ان " العدو الامريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الاجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب"

وردا على المزاعم الاميركية حول توجيهها ضربات موجعة للقوات اليمنية، أكد المتحدث باسم انصار الله محمد عبد السلام أنه لا توجد أضرار حقيقية بسبب غارات العدوان، مؤكدا أن بلاده ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إليها حتى انتهاء العداون.

وقال المتحدث باسم انصار الله، محمد عبد السلام ، ان "عدوان أمريكي بريطاني سافر تعرضت له الجمهورية اليمنية حماية لـ"إسرائيل" ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر، ومخطؤون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة".

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بدوره وصف القصف الأمريكي البريطاني بالهمجي واكد على حتمية الرد اليمني عليه

كذلك هدد نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي اميركا وبريطانيا بدفع ثمن عدوانهما على اليمن باهظاً، وحملهما عواقب هذه الهجمات، فيما توعد عضو المكتب السياسي الأعلى في حركة أنصار الله، علي القحوم أن تكون المعركة أكبر وفوق الخيال والمتوقع للأميركيين والبريطانيين، مشيرا الى أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت.

وفي تهديد صريح اكد نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي أنه ستضرب جميع المصالح الاميركية والبريطانية في المنطقة



وقال فهمي اليوسف ان "الرد اليمني سيكون عسكريا ايضا وسياسيا واعلاميا والاستمرار في منع السفن التجارية التي تتجه الى الموانئ الاسرائيلية"

وعلى ضوء هذه التطورات المتسارعة تشير التقارير الورادة الى أن القوات اليمنية رفعت الجهوزية والتعبئة الكاملة لجميع القوات، ووضعت طائراتها وأسلحتها الاستراتيجية في حالة استنفار.