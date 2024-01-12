كيف سيكون الردّ اليمني بعد العدوان الأمريكي البريطاني على المحافظات اليمنية

العالم – خاص بالعالم

وأشار العبيدي إلى أن هذا العدوان قد تمادى في اعتداءاته، حيث بدأ باستهداف الزوارق البحرية في عرض البحر وهي ضمن الملاحة اليمنية، وهو في الحقيقه اعتداء على السيادة اليمنية إضافة الى الاعتداء الاخير بـ 72 غارة متفرقة على معظم محافظات الجمهورية.

ولفت العبيدي الى أن في جعبة الجيش اليمني وقواته البحرية وبطيرانه المسيّر وقواته الصاروخية الكثير من المفاجآت النوعية التي يعلمها المتابع وطبيعة الاسلحة التي تم عرضها في الكثير في الاحتفالات، والتي ستستطيع ان تحدث ردا قويا واثرا كبيرا.

وقال العبيدي: نحن في اليمن نراهن على الله عز وجل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، هو الله سبحانه وتعالى من سيسدد الرمية ومن سيرسل أقوى أنواع الاسلحة التي يستطيع الشعب اليمني ان يختار منها النوع المناسب وفي المكان المناسب للرد على هذه للاعتداءات.

وكانت قد شنت القوات الأميركية والبريطانية عدوانا على عدة مناطق في اليمن بدعم من استراليا وكندا والبحرين وهولندا.

فيما اكدت مصادر يمنية ان المواقع المستهدفة خارجة عن الجاهزية منذ عام الفين وخمسة عشر بسبب غارات التحالف السعودي.

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