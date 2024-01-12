كاميرا العالم ترصد آخر تطورات العدوان على غزة ورد المقاومة

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا الى إعلان المقاومة عن تصديها للعدوان الاسرائيلي في مخيم البريج بعدد من القذائف سواء قذائف الهاون او قذائف الياسين.

ولفتت أيضا إلى أن سرايا القدس كانت قد اعلنت انها استطاعت أن تفجر طريقا بعدد من الغام التي زرعتها فيه وهذا الطريق كان مخصصا لامدادات الاحتلال جنوب وشرق مدينة غزة، ما يؤكد وجود مقاومة حتى اللحظة في مدينه غزة على الرغم من ان الاحتلال يدعي سيطرته على المكان.

ونوهت مراسلتنا إلى أنه فيما يتعلق بالشهداء، ارتكبت قوات الاحتلال خلال الـ 24 ساعه الماضيه 13 مجزرة ادت الى استشهاد نحو151 شهيدا، واصابه ما يقل عن 248 مصابا، وهؤلاء المصابين يعيشون اوضاعا ماساويه يقاومون جراحهم الخاصيه نتيجه استخدام الاحتلال للقذائف وصواريخ الانشطارية تؤدي الى الدخول الى عمق الجسد وتقطع الاوتار من جهة ويعانون من جهة اخرى من عدم وجود امكانيات طبية تتعامل مع هذه الاصابات القاسية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت أن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 23 ألفا و469 فلسطينيا، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 59 ألفا و604 آخرين.

وشيع في مخيم رفح -اليوم الجمعة- 10 فلسطينيين كانوا قد استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو سنيمة في منطقة الشوكة شرقي مخيم رفح.

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