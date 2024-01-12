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بالفيديو..محامي 'اسرائيل' يوقع نفسه بموقف محرج بمحكمة العدل الدولية

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

وقع محامي كيان الاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية، البريطاني مالكوم شو، في موقف محرج، بعد أن تلعثم ثم اكتشف أنه أضاع أحد أوراق القضية.

العالم-الاحتلال

وفي مرافعته، قال شو؛ إن محكمة العدل الدولية ليس لها اختصاص بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لإصدار أمر لها بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال شو، في اليوم الثاني من جلسات الاستماع في قضية طالبت فيها جنوب أفريقيا بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي في غزة؛ إن إسرائيل لم تنعقد لديها "النية الخاصة" اللازمة لارتكاب جرائم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال شو: "هذه ليست إبادة جماعية. جنوب أفريقيا تروي لنا نصف القصة فقط".

وطالب الفريق القانوني لجنوب أفريقي، في ختام جلسة المحاكمة "التاريخية"، الخميس، بإصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فورا في غزة، ودعوة إسرائيل إلى معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

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