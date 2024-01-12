بهذه الطريقة.. ذي قار تعلن رفضها للتواجد الأميركي في العراق

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واكد مواطنون ضرورة تكثيف الجهود للمحافظة على سيادة العراق واستقلاله وعدم انتهاك حرمته ... بعد التجاوزات المستمرة للقوات الأميركية على مقرات سياسية وامنية واستهدافها للشخصيات الرسمية ، مسلسل الانتهاك لم ينتهي الا بإخراج تلك القوات من البلد.

وقال ممثل الكوادر التربوية في ذي قار محسن لايذ: "هذه وقفة احتجاجية ضد الاحتلال الأميركي وتواجد القوات العسكرية الأميركية في العراق ونرى تهجمها وإستفزازها لمواطن العراقي وللقوات العراقية من خلال الإعتداءات السافرة على مقرات الحشد الشعبي وعلى مقرات الجيش العراقي لذلك نرفض الرفض القاطع والشديد لتواجد هولاء القوات على أض الوطن".



وكان البرلمان العراقي في الدورة النيابية السابقة صوت على قرار نيابي تضمن مطالبة الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، لكنه بقي قيد التنفيذ ومن هنا جاءت المطالبات الشعبية لطرد المحتل من الأراضي العراقية.