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ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 23708 شهداء

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 23708 شهداء
الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 23.708 شهداء و 60.005 إصابات منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

العالم-فلسطين

وقالت الوزارة في بيان صحفي، مقتضب اليوم الجمعة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 151 شهيدا و 248 إصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولليوم الثامن والتسعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

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