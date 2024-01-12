ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 23708 شهداء

العالم-فلسطين

وقالت الوزارة في بيان صحفي، مقتضب اليوم الجمعة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 151 شهيدا و 248 إصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولليوم الثامن والتسعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.