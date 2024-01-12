شاهد.. ردود الفعل الدولية والأقليمية إزاء العدوان الأميركي البريطاني على اليمن

العالم - خاص بالعالم

طهران أدانت بشدة العدوان، واعتبرته عملا تعسفيا وانتهاكا واضحا لسيادة اليمن والقوانين والأنظمة الدولية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن هذه الهجمات العسكرية تأتي تماشيا مع استمرار دعم اميركا وبريطانيا الكامل لجرائم الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وحذر كنعاني من عواقب هذه الخطوة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

السعودية بدورها دعت إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي يؤثر على مصالح العالم بأسره. وقالت الخارجية السعودية انها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر والغارات الجوية على مواقع باليمن، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر.

دوليا دعت روسيا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن معتبرة استخدام القوة باليمن انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لقد تأكدت مخاوفنا من أن موقف الولايات المتحدة من البحر الأحمر في مجلس الأمن الدولي ليس سوى ذريعة لمزيد من التصعيد لحالة التوتر في المنطقة. الضربات الأميركية والبريطانية ضد اليمن تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن العالميين".

بدورها أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، داعية الأطراف المعنية كافة لضبط النفس ولعب دور بناء ومسؤول في حماية الأمن الإقليمي والاستقرار في البحر الأحمر.

من جهته، وصف المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري العدوان الاميركي البريطاني بالحماقة، وحذر من انه سيساهم في زيادة التوترات في المنطقة.

كما وحذرت حركة النجباء العراقية من ان مصالح أمريكا ودول التحالف لن تكون آمنة من الآن فصاعدا؛ واعتبرت كتائب سيد الشهداء في العراق ان العدوان ضاعف تضامن الشعوب مع محور المقاومة.

أما سلطنة عمان فحذرت من توسيع الصراع، واستنكرت اللجوء إلى عمل عسكري ضد اليمن، بينما تتمادى سلطات الاحتلال الاسرائيلي في قصفها على قطاع غزة دون محاسبة

من جهته أكد حزب الله أن العدوان الأمريكي البريطاني هو استهداف سافر لأمن اليمن وسيادته، وقال إن العدوان الاميركي يؤكد ان واشنطن شريك كامل في الجرائم الاسرائيلية.

من جهتها، دانت حركة الجهاد الاسلامي وبشدة العدوان على اليمن، ودعت الشعوب العربية والاسلامية للتظاهر رفضا للعدوان، فيما حذر القيادي في حركة حماس سامي ابوزهري من تداعيات قرار اميركا وبريطانيا توسيع مساحة الصراع خارج غزة.

