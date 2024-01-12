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بعد مشاركة الحكومة في العدوان على اليمن..

شاهد بالصور... غضب عارم يهز البحرين تضامنا مع غزة

شاهد بالصور... غضب عارم يهز البحرين تضامنا مع غزة
الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

شهدت البحرين، اليوم الجمعة، مظاهرة حاشدة تنديدا بالغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات أمريكية وبريطانية بعدد من المحافظات اليمنية، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم وحشية للشهر الثالث على التوالي.

العالم – البحرين

وأٌقيمت تظاهرة حاشدة في العاصمة البحرينية المنامة بعد صلاة الجمعة منددة بمشاركة الحكومة البحرينية في العدوان الامريكي البريطاني على اليمن ضمن المحور الصهيوني.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية،ولافتات كتبت عليها عبارات تعبيرا عن مساندتهم للشعب اليمني وللمطالبة بوقف العدوان على اليمن والجرائم الصهيونية في قطاع غزة.

واستهجن بيان التظاهرة ما صدر عن مجلس الأمن من قرارات تحاول دول الاستكبار العالمي تمريرها وحشد المناصرين لموقفها ومشاركتهم في ارتكاب الجرائم البشعة بحق الشعوب المظلومة في العالم .

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