شاهد بالصور... غضب عارم يهز البحرين تضامنا مع غزة

العالم – البحرين

وأٌقيمت تظاهرة حاشدة في العاصمة البحرينية المنامة بعد صلاة الجمعة منددة بمشاركة الحكومة البحرينية في العدوان الامريكي البريطاني على اليمن ضمن المحور الصهيوني.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية،ولافتات كتبت عليها عبارات تعبيرا عن مساندتهم للشعب اليمني وللمطالبة بوقف العدوان على اليمن والجرائم الصهيونية في قطاع غزة.

واستهجن بيان التظاهرة ما صدر عن مجلس الأمن من قرارات تحاول دول الاستكبار العالمي تمريرها وحشد المناصرين لموقفها ومشاركتهم في ارتكاب الجرائم البشعة بحق الشعوب المظلومة في العالم .