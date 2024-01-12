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المقاومة الاسلامية في العراق تقصف هدفا حيويا صهيونيا في ايلات

المقاومة الاسلامية في العراق تقصف هدفا حيويا صهيونيا في ايلات
الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق مساءاليوم الجمعة، في بيان انها قصفت هدفا صهيونيا حيويا في ايلات بالاسلحة المناسبة.

العالم _ العراق

وفيما يلي البيان الصادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب ، فجر اليوم الجمعة ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد.

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