شاهد.. سخط الشعب اليمني ضد أميركا وبريطانيا والاحتلال

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وعدد الساحات اليمنية التي شهدت التظاهرات تجاوز عدد الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن والتي اعتبرها المشاركون جبانة ودنيئة.. وأكدوا أنهم وإن تخلى العالم عن فلسطين خوفاً من تداعيات الموقف فإنهم ثابتون على موقفهم الانساني والمبدئي الداعم لفلسطين غير ابهين بالتداعيات.



وأكد المحتجون للولايات المتحدة الاميركية انه اذا كان لابد لليمن أن يخاف فإن خوفهم من الله وحده، وأما أمريكا فهي من وجهة نظرهم مجرد قشة، وشددوا على أن الإبحار نحو كيان الاحتلال الإسرائيلي ممنوع وأن أي عدوان امريكي جديد سيواجهه الشعب اليمني وجيشه بكل قوة وحزم.