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شاهد.. سخط الشعب اليمني ضد أميركا وبريطانيا والاحتلال

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

سخط شعبي عارم و ثورة مشتعلة في اليمن ضد أمريكا وبريطانيا و كيان الاحتلال الاسرائيلي.. حشود مليونية يمنية ملأت ساحات الثورة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى تلبية لدعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

العالم - مراسلون

وعدد الساحات اليمنية التي شهدت التظاهرات تجاوز عدد الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن والتي اعتبرها المشاركون جبانة ودنيئة.. وأكدوا أنهم وإن تخلى العالم عن فلسطين خوفاً من تداعيات الموقف فإنهم ثابتون على موقفهم الانساني والمبدئي الداعم لفلسطين غير ابهين بالتداعيات.

وأكد المحتجون للولايات المتحدة الاميركية انه اذا كان لابد لليمن أن يخاف فإن خوفهم من الله وحده، وأما أمريكا فهي من وجهة نظرهم مجرد قشة، وشددوا على أن الإبحار نحو كيان الاحتلال الإسرائيلي ممنوع وأن أي عدوان امريكي جديد سيواجهه الشعب اليمني وجيشه بكل قوة وحزم.

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