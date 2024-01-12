عمان تستنكر العدوان على اليمن: يزيد من خطورة الوضع

العالم – اليمن

وقالت سلطنة عمان في بيان إنها تتابع “بقلق بالغ تطورات القصف الأميركي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة”.

وأكدت أنه “لا يمكنها إلا أن تستنكر اللجوء لهذا العمل العسكري من قبل دول صديقة، بينما تتمادى "إسرائيل" في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب”.

ولاحقا، صرح بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني قائلا إن “الهجوم الأمريكي البريطاني على أهداف في اليمن يزيد من خطورة الوضع ويتنافى مع توصياتنا”، مناشدا “جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس والتركيز على وقف إطلاق النار في غزة”.

وقد أثار العدوان الذي شنته الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا على العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار وتعز وحجة، ردود فعل دول عربية أخرى ومنها العراق وسوریا والأردن والکویت.

وأدان المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي،"فادي الشمري"، العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

وكتب الشمري على منصة "ايكس"، بينما يفترض بالغرب ان يعمل على اعادة ترميم عاره بقصص حقوق الانسان والحيوان التي اسقطتها المواقف اتجاه حرب "إسرائيل" ضد فلسطين واطفال ونساء ومدني غزة! هاهو يرتكب حماقة اخرى بتوسيع دائرة الصراع وزيادة التوترات في المنطقة."

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السورية “الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على مدن يمنية وما تمثله من عدوان على الشعب اليمني وتهديد للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والملاحة فيه”، معتبرة أن “هذا العدوان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة يائسة لحرف أنظار الرأي العام العالمي عما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، كما يؤكد مرة أخرى على أنها شريك في العدوان الإسرائيلي عليه”.

وزارة الخارجية الكويتية قالت من جهتها في بيان إنها “تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر إثر الهجمات التي شنت فجر اليوم واستهدفت مواقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة”.

أما الموقف الأردني، فعبر عنه وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي قال إن الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي بشكل عام، ويؤكد ترابط استقرار المنطقة وأمنها، الذي “يشكل العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وغطرسة "إسرائيل" وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين التهديد الأكبر له”.

وحذر الصفدي من أن "إسرائيل" تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب من خلال الاستمرار في حربها على غزة، ومحاولة فتح جبهات جديدة وجر الغرب إليها لإطالة عمر رئيس الحكومة الإسرائيلية السياسي، وتنفيذ الأجندة العنصرية المتطرفة لوزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية ينادون علنا بارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وينكرون حقه في الحياة.

یذکر أنه تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات، ليل الخميس الجمعة، لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة غارات جوية.

و أکدت القوات المسلحة الیمنیة، أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يمر دون رد وعقاب، مؤكدة أنها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد المعادية برا وبحرا، كما شددت في الوقت ذاته على بقاء حظر الملاحة الصهيونية في البحرين الأحمر والعربي.