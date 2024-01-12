ممثلية ايران الاممية تدين العدوان على اليمن

العالم _ إیران

وأضافت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي: ان إيران تدين العدوان العسكري الاميركي البريطاني على اليمن. إن هذا العدوان غير المبرر ينتهك سيادة اليمن والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، ويعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر.

وتابعت: إن الأعمال غير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا غير مسموح بها وفقا للقوانين الدولية أو القرار 2722 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن معارضتهم للتعديلات الروسية على القرار تشير إلى قرار مخطط له ونية مبيتة لارتكاب هذا العدوان.

وأدان "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم على عدة مدن يمنية واعتبرها عملاً تعسفياً وانتهاكاً صارخا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وانتهاكا للقوانين والأنظمة الدولية.

وأعرب كنعاني عن قلقه من عواقب تكرار مثل هذه الهجمات التعسفية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ودعا المجتمع الدولي إلى منع اتساع نطاق الحرب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بردود أفعال وإجراءات مسؤولة.

وحذرت القوات البحرية اليمنية من أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح العدو الصهيوني حتى وقف اعتداءاته على غزة وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.