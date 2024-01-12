عدد جرحى حادث كرمان الارهابي ينخفض إلى 25 شخصًا

العالم _ إیران

وقال محمد صابري،إن العدد الإجمالي للمصابين في الحادث الإرهابي في كرمان كان 284 شخصا، وحتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، انخفض عدد الجرحى الذين مازالوا يعالجون في مستشفيات المدينة إلى 25 شخصا.

وأضاف: ان 10 من المصابين يتلقون العلاج في وحدة العناية المركزة، 4 منهم تحت الملاحظة و6 موصولون بجهاز الانعاش.

وقال صابري: تم ايضا نقل 15 شخصًا أصيبوا في الحادث الإرهابي في كرمان إلى أقسام المستشفى الأخرى.

يذكر ان تفجيرا ارهابيا مزدوجا نفذه انتحاريان عصر الأربعاء من الاسبوع الماضي استهدف المشاركين في مراسم الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني على الطريق الى "روضة الشهداء" في مدينة كرمان، مما أدى إلى استشهاد 94 شخصًا.