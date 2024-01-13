السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤
٠٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة قائدي كتيبتين في جيش الإحتلال بمعارك غزة

إصابة قائدي كتيبتين في جيش الإحتلال بمعارك غزة
الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

قالت تقارير عبرية إن قائدي كتيبتين في الجيش الإسرائيلي أصيبا خلال الساعات الماضية في المعارك البرية بقطاع غزة.

العالم - فلسطین

ووفق موقع "واللا" العبري فقد أصيب خلال المعارك في قطاع غزة قائد "الكتيبة 8226" وقائد "الكتيبة 363".

كما كشف موقع "واللا" مساء الجمعة عن إصابة 4000 جندي إسرائيلي بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وفي اليوم الـ98 من الحرب في قطاع غزة، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور، فيما ينذر الهجوم على القوات اليمنية بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي مقتل 520 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد.. الاحتلال يرتكب أبشع المجازر في قطاع غزة

بالفيديو: معارك ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال وسط غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 23708 شهداء

كيان الاحتلال فشل في دحض اتهامه بارتكاب جرائم إبادة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف