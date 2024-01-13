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العدوان الأميركي البريطاني على اليمن والرد المحتوم

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ العدوان الأميركي البريطاني على اليمن بذريعة ضمان الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتهديد بايدن بمواصلته إذا استمرت هجمات صنعاء؟

العالمخاص بالعالم

هل جاء العدوان في إطار تواصل دعمهما لجرائم حرب الاحتلال الصهيوني بحسب الخارجية الإيرانية وتأكيد صنعاء أنه لن يمر بلا رد؟

كيف تفهم واشنطن تحذير صنعاء بأن كل المصالح الأميركية والبريطانية أصبحت أهدافاً مشروعة للقوات البحرية اليمنية؟

ما أهمية كلام السيد الحوثي بأن الرد على العدوان الأميركي سيكون أكبر بكثير من العمليات الأخيرة التي نفذت وترك التوقيت مجهولا؟

وتستضيف هذه الحلقة من البرنامج من بيروت المستشار في العلاقات الدولية دكتور قاسم حدرج ومن صنعاء الخبير العسكري العقيد مجيب شمسان.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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