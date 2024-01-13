العدوان على غزة بيومه الـ 99..والاحتلال لايزال متعطشا للقتل والدمار

العالم - فلسطين

وأفادت المصادر، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم السبت- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وأكد المتحدث باسم الدفاع الدفاع المدني محمود بصل استهداف الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان في منطقة الدرج وسط مدينة غزة وانتشال أكثر من 20 شهيدا وعدد من الجرحى.

وفيما يلي ابرز التطورات والاخبار حول العدوان الاميركي على غزة و رد المقاومة على ذلك....

- إشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الإحتلال وسط قصف مدفعي مستمر على خانيونس جنوبي قطاع غزة.

- شهداء وجرحى في قصف سيارتين قرب شركة فارس للبترول "طريق رفح الغربية" في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس ومناشدات لإرسال سيارات إسعاف للمكان.

موقع واللا العبري:

الجيش "الإسرائيلي" لا يقدم كافة بيانات الجرحى للجمهور "الإسرائيلي" خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى خفض معنوياتهم.



- شهداء وجرحى في قصف سيارتين قرب شركة فارس للبترول "طريق رفح الغربية" في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس

- استشهاد 3 وإصابة آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

- شمال قطاع غزة: المنخفض الجوي تسبب بمعاناة كبيرة للنازحين وأوضاعهم مأساوية في ظل غياب المساعدات

- اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

- لبنان: قصف صهيوني شمل الأطراف الغربية والشرقية لبلدة حولا والأطراف الشرقية والشمالية لبلدة ميس الجبل

- وصول ٣ شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان، بعد استهداف طائرات الاستطلاع لمجموعة من المواطنين في منطقة عباس كيلاني في بيت لاهيا شمال القطاع.

- قوات الشهيد عمر القاسم: قصفنا تجمعاً للآليات العسكرية جنوب شرق حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون

- إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي عنيف في قيزان النجار والبطن السمين بخانيونس

- تواصل القصف الجوي والمدفعي للاحتلال على محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط غزة.

- الدفاع المدني بغزة: انتشال جثامين 20 شهيدا إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج بمدينة غزة فجر اليوم

وکانت شركتا الاتصالات الفلسطينية “بالتل” و”أوريدو فلسطين”، قد اعلنت مساء الجمعة، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.



هذا ووصلت عدة إصابات إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس.

مشاهد من تظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين واليمن في مدينة نيويورك

ونفذت طائرات الاحتلال أكثر من 15 غارة على دير البلح محيط مستشفى شهداء الأقصى.

وقصفت طائرات الاحتلال وسط مدينة خانيونس.

حجم الدمار في القطاع..

دمار في القطاع..

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل الصحفي محمود اللوح ودمرته بالكامل إلى جانب تدمير عدد من منازل عائلته و عدد من المنازل بحي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع.

اندلاع النيران في حافلة في دير البلح بعد قصفها من قبل جيش الاحتلال

اندلاع النيران في حافلة في دير البلح بعد قصفها من قبل جيش الاحتلال

في مقابل ذلك، تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الإسرائيلي عبر استهداف تحشدات جيش الاحتلال وآلياته في مناطق متفرقة، إذ أعلنت "سرايا القدس" و"كتائب الأقصى - لواء العامودي" أنهما قصفتا، في عملية مشتركة، تحشدات العدو محيط مسجد حليمة وسط خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

الصحفية مريم أبو دقة تتحدث عن أحوال غزة بعد 99 يوماً من العدوان

الصحفية مريم أبو دقة تتحدث عن أحوال غزة بعد 99 يوماً من العدوان

كما قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مدينة أسدود ومستوطنات محيط قطاع غزة برشقات صاروخية مكثفة.

تطورات الضفة الغربية..

استشهد شاب وأصيب آخران، مساء الجمعة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة زيتا شمال طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب خالد أحمد زبيدي (19 عاما).

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة جدا نتيجة والاعتداء بالضرب المبرح، الذي أدى لتوقف القلب والرئتين.

يذكر أنه استأنفت محكمة العدل الدولية الجمعة، جلساتها لمحاكمة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.