مجموعة السلام والصداقة الباكستانية البحرية ترسو في بندر عباس

العالم - ايران

وفي تفاصيل الخبر فقد وصلت مجموعة السلام والصداقة التابعة للبحرية الباكستانية، المكونة من سفينتين حربيتين، إلى مياه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف تعزيز علاقات الصداقة وتحسين مستوى التفاعل التدريبي بين بحريتي البلدين وكذلك كرسالة سلام وصداقة وزيادة للعلاقات في المنطقة واستقبلت رسميا من قبل قادة القوات البحرية في محافظة هرمزكان.

وخلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام في بندر عباس، ستجرى تدريبات قتالية بحرية بين القوات البحرية الإيرانية الباكستانية في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز.