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مجموعة السلام والصداقة الباكستانية البحرية ترسو في بندر عباس

مجموعة السلام والصداقة الباكستانية البحرية ترسو في بندر عباس
السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

رست مجموعة بحرية باكستانية في المنطقة الأولى التابعة لبحرية الجيش الإيراني في بندر عباس، كدليل على السلام والصداقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران

وفي تفاصيل الخبر فقد وصلت مجموعة السلام والصداقة التابعة للبحرية الباكستانية، المكونة من سفينتين حربيتين، إلى مياه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف تعزيز علاقات الصداقة وتحسين مستوى التفاعل التدريبي بين بحريتي البلدين وكذلك كرسالة سلام وصداقة وزيادة للعلاقات في المنطقة واستقبلت رسميا من قبل قادة القوات البحرية في محافظة هرمزكان.

وخلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام في بندر عباس، ستجرى تدريبات قتالية بحرية بين القوات البحرية الإيرانية الباكستانية في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

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