اضراب في بلدة إذنا حدادا علی ارواح 3 مقاومين فلسطينيين

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وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل نقلاً عن اذاعة جيش الاحتلال ان 3 شبان فلسطنيين قاموا بالتسلل الی مستوطنة أدورا بعد قص السياج الحائل حول المستوطنة ثم قتلوا جنديين اسرائيليين.

واغلق جيش الاحتلال المنطقة بشکل کامل وشن حملة تفتيش ودهم في منتصف الليل لبلدات في محيط مستوطنة أدورا.

وتقول مصادر امنية أن الشهداء الثلاثة أبناء عم وهم: إسماعيل أحمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما) ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما) وعدي إسماعيل يوسف أبو جحيشة (16 عاما).

ومنذ عملية طوفان الاقصی في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات؛ مما أدى إلى استشهاد 343 فلسطينيا وإصابة نحو 3950 واعتقال 5810، بحسب مصادر رسمية.