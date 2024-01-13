مصالح أميركيا وبريطانيا في المنطقة أهدافاً مشروعة لصواريخ ومسيرات اليمن + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم لبرنامج "مع الحدث" وصف مجيب شمسان الاعتداء الأميركي البريطاني على اليمن بالإعتداء السافر والمخالف لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وقال إن على الأميركان والبريطانيون أن يتحملوا نتائج وتبعات المغامرة التي قادهم إليها اللوبي الصهيوني.

وأكد أن: موقف صنعاء كان واضحا بأن الأميركي لا يمكن أن يقوم بضربة هنا أو هناك وعندها يبعث بوساطات أو تهدئة أو هدنة، لأنه يكون قد تورط وذلك يعني أنها ستكون حرباً مفتوحة مع الأميركي.

وأضاف: اليوم الأميركي ارتكب جريمة مزدوجة ومضاعفة، أولا بعدوانه على الموقف اليمني المساند لغزة، ومن ناحية أخرى أنه شارك الكيان الصيوني بتلك المجازر والجرائم، ولم يكن الموقف اليمني إلا لوقف ذلك العنوان والحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني ويمارسه بحق أبناء فلسطين.

وشدد على أن تداعيات العدوان الأميركي على اليمن سوف لم تكن فقط على الجانب البحري بل على كل مصالحه وتواجده في المنطقة.

وأكد أن هذا العدوان سبقه عدوان آخر استهدف القوات البحرية اليمنية والتي سقط خلالها عشرة شهداء للقوات البحرية اليمنية، مشدداً على أن: كل المصالح الأميركية والبريطانية في المنطقة برا وبحرا وأينما وجدت ستكون ضمن قائمة الأهداف مشروعة لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وكل ما تمتلكه القوات المسلحة.

وشدد على أن صنعاء: كانت تنتظر هذه اللحظة منذ بداية العدوان على اليمن على اعتبار أن الأميركي هو الفاعل الأساسي في العدوان على الشعب اليمني، وبالتالي لا توجد خطوط حمراء لدى صنعاء، و ستستخدم كل أوراق الضغط في المواجهة مع الأميركي الذي ارتكب مثل هذه الجريمة والاعتداء على السيادة اليمنية، منتهكا كل الأعراف والمواثيق الدولية.

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