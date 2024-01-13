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مستوی جديد من الجرائم؛ الاحتلال يقصف خيام النازحين

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

بعدما دمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي المجمعات السكنية في غزة بحجة وجود أنفاق تحتها، أضافت أخيراً جريمة جديدة وهي قصف خيام النازحين.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رفح ان الاحتلال الاسرائيلي يطلب من السكان المدنيين الفلسطينيين الذهاب نحو مدينة رفح ثم يقوم باستهداف هذه المدينة.

وأكد مراسل العالم الذي نزح من ديرالبلح الی رفح ان طائرات استطلاع اسرائيلية استهدفت يوم أمس خيام النازحين في رفح، سقط خلالها عدداً من الشهداء والجرحی تم نقلهم الی ثلاثة مستشفيات في رفح.

وأضاف مراسل العالم ان طائرات الاحتلال قصفت سيارتين في طريق رفح الغربية قرب شركة فارس للبترول في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس وهناك مناشدات لإرسال سيارات الاسعاف الی المكان.

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