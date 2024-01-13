رسالة مراسلتنا الأخيرة من داخل مستشفى شهداء الأقصى + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضحت الزميلة إسراء البحيصي من ساحة مستشفى شهداء الأقصى: كنا قد غادرنا ليومين سابقين في رفح ثم عدنا مرة أخرى حتى لا تظل المحافظة الوسطى دون أي تغطية إعلامية، ولكن ما حدث ليلة أمس هنا في مستشفى شهداء الأقصى دفع عدداً كبيراً من الصحفيين لمغادرة المستشفى، و كنا قد جمعنا امتعتنا والأجهزة تمهيدا لإخلاء المستشفى ثم قررنا أن نبث هذه الرسالة الأخيرة من داخل مستشفى شهداء الأقصى.

وأضافت: ما حدث أن الدبابات الإسرائيلية ووقفت ليلة أمس على طريق صلاح الدين الذي لا يبعد عن هنا سوى مئات الأمتار الدبابات ووثقتها عدسات الصحفيين الذين كانوا موجودين هنا.. وقفت على رأس هذا الشارع وأطلقت النيران وكذلك كانت طائرات الكوادكوبتر تحلق حول مستشفى شهداء الأقصى وتطلق الرصاص،.

وبينت أن الرصاص طوال الليل كان يضرب السيارات على مدخل المستشفى، وكان الاحتلال لم يبلغ بشكل رسمي عن ضرورة إخلاء المستشفى ولكن كأنه يريد أن يقول لمن في المستشفى والنازحين إنني على مقربة منكم ويمكن أن أتقدم في أي لحظة، وهذا أحدث إرباكاً شديداً في صفوف المواطنين والمرضى والجرحى والأطباء وحتى الصحفيين.

وأكدت أن الاحتلال إسرائيلي حتى اللحظة لا زال يعتبر شارع صلاح الدين منطقة خطرة ويقوم بإطلاق القذائف فيه، واضافت: كانت مفاجأة لنا أن الدبابات فجاة أصبحت على مدخل مستشفى شهداء الأقصى الذي يعتبر قريب جدا من مدخل دير البلح .. ولهذا اصبحت المنطقة خطيرة جدا مع العلم أن كل قطاع غزة خطر ولا يمكن النجاة بالذهاب إلى أي مكان، وهذا ما دفع عدداً كبيراً من المواطنين الموجودين هنا لكي يقرروا البقاء لأنه بالنهاية لا يوجد مأمن، حتى خيام النازحين في رفح قصفها الاحتلال قبل يومين واستشهد عدد من المواطنين.

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