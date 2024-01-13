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تصريح صنعاء حول القاعدة التي استهدفتها واشنطن.. كانت أصلا خارج الخدمة!

تصريح صنعاء حول القاعدة التي استهدفتها واشنطن.. كانت أصلا خارج الخدمة!
السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحكومة صنعاء نصر الدين عامر إن القاعدة التي استهدفها الأمريكيون السبت كانت خارج الخدمة، ورغم ذلك فإن الاستهداف يعد انتهاكا لسيادة اليمن.

العالم- اليمن

وقال عامر في حديث تلفزيوني، "إننا لن نسمح باستباحة الأمريكيين لبلادنا وسنرد قريبا"، مؤكدا أن "القاعدة التي استهدفها الأمريكيون فجر السبت كانت أصلا خارج الخدمة إذ أنها تعرضت في السابق لعشرات الضربات منذ اندلاع الحرب في اليمن، وأن الضربة الأمريكية لم يكن لها تأثر ولم تؤد إلى أضرار مادية أو بشرية".

واعتبر المتحدث أن "وجود الأمريكيين في المنطقة غير مشروع، وأن استهداف القطع الحربية الأمريكية بالمنطقة أمر مشروع".

وكانت قناة "المسيرة" أفادت اليوم السبت، بتعرض قاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية صنعاء لضربات أمريكية-بريطانية جديدة.

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، أن سفينة "يو أس أس كارني" نفذت ضربات على موقع رادار تابع للقوات المسلحة اليمنية في اليمن باستخدام صواريخ "توماهوك".

وقال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن الضربات الجديدة استهدفت منشأة رادار يستخدمها القوات اليمنية، مضيفا أن الضربة الأخيرة نفذتها الولايات المتحدة بشكل منفرد.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا فجر أمس الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة .

بدورها، أعلنت حكومة صنعاء الجمعة، أن "كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة ردا على عدوانهما المباشر والمعلن على اليمن".

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