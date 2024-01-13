شعوب المغرب العربي تطالب بالانضمام في محاسبة الاحتلال دوليا

العالم – المغاربية

تعاظم الحراك الشعبي لاسقاط التطبيع في المغرب والحكومة تعلن استعدادها لدراسة عريضة تطالب بالغاءه.

الجزائر تتحرك في مجلس الامن دعما لفلسطين وتحذر من خطورة مخططات التهجير القسرى من قبل الاحتلال في غزة.

استمرار فعاليات التضامن مع غزة في تونس ومطالب بالانضمام لشهود محاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية.

مساعي ليبية للمشاركة في ملاحقة الاحتلال امام محكمة العدل الدولية والمجلس الاعلى للدولة يطالب بمزيد من التحرك الرسمي.

تواصل المسيرات الداعمة للفلسطينيين في موريتانيا ووقفات شبه يومية امام مقر السفارة الامريكية في نواكشوط.