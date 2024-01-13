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شعوب المغرب العربي تطالب بالانضمام في محاسبة الاحتلال دوليا

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

رغم مرور نحو 100 يوم على بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة فانه مازال يتصدر الاهتمام في بلدان المغرب العربي، اتساع للمطالبات بالانضمام لمساعي محاسبة الاحتلال امام المحاكم الدولية، ومطالبات بالغاء التطبيع وقطع العلاقات مع الدول الداعمة لتل أبيب.

العالم – المغاربية

تعاظم الحراك الشعبي لاسقاط التطبيع في المغرب والحكومة تعلن استعدادها لدراسة عريضة تطالب بالغاءه.

الجزائر تتحرك في مجلس الامن دعما لفلسطين وتحذر من خطورة مخططات التهجير القسرى من قبل الاحتلال في غزة.

استمرار فعاليات التضامن مع غزة في تونس ومطالب بالانضمام لشهود محاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية.

مساعي ليبية للمشاركة في ملاحقة الاحتلال امام محكمة العدل الدولية والمجلس الاعلى للدولة يطالب بمزيد من التحرك الرسمي.

تواصل المسيرات الداعمة للفلسطينيين في موريتانيا ووقفات شبه يومية امام مقر السفارة الامريكية في نواكشوط.

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