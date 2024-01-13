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مراسل العالم:

إتساع رقعة الاحتجاجات داخل الكيان الاسرائيلي بسبب الحرب وملف الاسرى

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة ان رقعة الاحتجاجات داخل كيان الاحتلال الصهيوني تتسع وسط دعوات للمشاركة الكبيرة في تظاهرات بتل أبيب وحيفا والقدس للضغط على المسؤولين السياسيين والامنيين لابرام صفقة تبادل للاسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الزميل خضر شاهين الى تزايد حالة الغضب بين المستوطنين في ظل تزايد عدد القتلى في صفوف الاسرى الاسرائيليين بسبب العدوان على قطاع غزة، وشعور ذوي الاسرى بان رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول الخلاص من هذا الملف، خاصة مع ازدياد العمليات العسكرية في قطاع غزة لان الجبهة الداخلية اصبحت تشكل اكثر الجبهات ضغطا عليه.

واكد مراسلنا ان هناك اختلاف في الاحصائيات الخاصة باعداد القتلى في كيان الاحتلال سواء من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال او المصادر الطبية، مشيرا الى ان هناك حديث عن خسائر بشرية بالالاف، وان جيش الاحتلال يحاول التكتم على عدد القتلى للسيطرة على الوضع الداخلي والجبهة الداخلية.

المزيد بالفيديو المرفق..

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