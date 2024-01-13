إتساع رقعة الاحتجاجات داخل الكيان الاسرائيلي بسبب الحرب وملف الاسرى

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الزميل خضر شاهين الى تزايد حالة الغضب بين المستوطنين في ظل تزايد عدد القتلى في صفوف الاسرى الاسرائيليين بسبب العدوان على قطاع غزة، وشعور ذوي الاسرى بان رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول الخلاص من هذا الملف، خاصة مع ازدياد العمليات العسكرية في قطاع غزة لان الجبهة الداخلية اصبحت تشكل اكثر الجبهات ضغطا عليه.

واكد مراسلنا ان هناك اختلاف في الاحصائيات الخاصة باعداد القتلى في كيان الاحتلال سواء من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال او المصادر الطبية، مشيرا الى ان هناك حديث عن خسائر بشرية بالالاف، وان جيش الاحتلال يحاول التكتم على عدد القتلى للسيطرة على الوضع الداخلي والجبهة الداخلية.

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