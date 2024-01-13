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في تطور تاريخي..

تظاهرات في ست قارات تطالب بإنهاء العدوان على غزة +فيديو

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ، اليوم السبت، في أكثر من 120 مدينة، عبر 45 دولة وفي ست قارات في تطور تاريخي للحركة العالمية المناهضة للحرب والمطالبة بإنهاء العدوان على غزة واليمن.

العالم - فلسطين

وقفة أمام السفارة الأمريكية في تايلند تنديداً بدعم الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" في حربها على غزة ضمن فعاليات "اليوم العالمي من أجل غزة".

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مسيرة في لوكزامبوغ دعماً لفلسطين

تظاهرات في كوريا الجنوبية دعماً لفلسطين

مسيرة في دنمارك دعماً لفلسطين

تظاهرات في السويد دعماً لفلسطين

شاهد.. مظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة البريطانية لندن رفضا للعدوان الاسرائيلي، ضمن فعاليات "اليوم العالمي من أجل غزة"

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مسيرة حاشدة في سيدني الأسترالية دعماً لفلسطين، وللمطالبة بوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، ضمن فعاليات "اليوم العالمي من أجل غزة".
يي.

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